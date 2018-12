[Risolto] Outlook 2010 si avvia ma non si apre

Dopo una serie di aggiornamenti effettuati tramite Windows Update il 15/6/2011, Outlook 2010, installato sul mio PC con Windows 7 Ultimate 64bit, si comportava in modo anomalo: si avviava ma non si apriva.

L’unico modo per utilizzare Outlook risultava quello di avviarlo in modalità provvisoria (premendo il tasto CTRL mentre si avviava l’applicazione), perdendo però personalizzazioni e uso di eventuali plug-in.

Il problema risulta non molto diffuso ed anche per questo è stato difficoltoso trovare una soluzione.

Per risolvere il problema occorre effettuare le seguenti operazioni:

Se non lo avete già fatto, occorre aggiungere Outlook al menu Start di Windows

(click con il tasto destro del mouse sull’icona di Outlook e selezione della voce Aggiungi al menù start)



N.B.:

L’esecuzione delle successive fasi sull’icona del programma presente nel gruppo Microsoft Office non garantisce lo stesso effetto.

(click con il tasto destro del mouse sull’icona di Outlook e selezione della voce Aggiungi al menù start) Cliccare con il tasto destro sull’icona di Outlook presente nel menù Start e scegliere la voce Proprietà



Nella finestra delle proprietà dell’applicazione scegliere di eseguire il programma in Finestra ingrandita



Da ora in poi Outlook si avvierà normalmente, mostrando una finestra ingrandita a tutto schermo (non sempre la scelta ottimale).

Per completare la soluzione facendo in modo che Outlook funzioni normalmente anche se eseguito in finestra normale, ridimensionata a piacere dall’utente, occorre eseguire i seguenti passi:

Con Outlook avviato, cliccare col tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni e scegliere Sovrapponi finestre



Selezionare la finestra di Outlook e ridimensionarla a piacere e poi chiudere l’applicazione

Tornare all’icona del programma presente nel menù Start, Cliccare con il tasto destro sull’icona di Outlook e scegliere la voce Proprietà



Nella finestra delle proprietà dell’applicazione scegliere di eseguire il programma in Finestra normale



Sul mio PC ha funzionato perfettamente ed ora Outlook 2010 funziona come dovrebbe.

