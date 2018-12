[Risolto] Leggere ebooks ePub con Adobe DRM sul Kindle

Qualche giorno fa ho acquistato l’ebook della biografia di Steve Jobs scritta da Walter Isaacson, versione italiana, (pagandolo solo € 9,99 anziché € 12,99[1] ), in formato ePub protetto con Adobe DRM, per leggerlo sui miei Kindle 3 e Kindle DX.

Operazione teoricamente impossibile, dato che quei modelli di e-reader non sono in grado di gestire nativamente gli ebook in formato ePub.

Oltre che installare nel Kindle un sistema operativo alternativo, per ovviare a questa limitazione, fortunatamente è possibile convertire facilmente l’ePub in formato Mobi (il formato preferito per gli e-reader Amazon) dopo aver rimosso il DRM.

La procedura di conversione/sprotezione è banalissima ma, la prima volta, occorre predisporre tutto ciò che occorre perché questa sia possibile.

Questi sono i passaggi (da eseguire rispettandone rigorosamente l’ordine):

Scaricare ed istallare Adobe Digital Edition

E’ necessario per poter leggere gli ebook in formato ePub protetti con Adobe DRM.

Inoltre, mentre alcuni book stores online consentono di scaricare direttamente l’ebook ePub acquistato (La Feltrinelli, ad esempio), altri come Ultima Books Store, forniscono un file .acsm che, aperto con Adobe Digital Edition, consente lo scaricamento dell’ebook acquistato.

Una volta aperto con Adobe Digital Edition, l’ebook viene memorizzato all’interno della cartella Documenti->My Digital Editions

Se non lo avete già, istallare Calibre , free, a mio parere il miglior ebook manager in circolazione. Scaricare i plugin necessari per rimuovere il DRM.

Importante!

nella pagina di download dei plugin NON utilizzare il pulsante Download che compare a destra

Il file scaricato (tools_v6.1.0.zip è l‘ultima versione nel momento in cui scrivo) va scompattato in una cartella a piacere.

Verrà creato un insieme di cartelle tra le quali Calibre Plugin

Memorizziamo il percorso di questa cartella che sarà utile nel prossimo step. Installare i plugin in Calibre

Cliccare sull’icona Preferenze nella barra degli strumenti principale



Nella sezione Avanzate, cliccare su Plugin

Posizionarsi all’interno della cartella Calibre Plugin (creata dalla scompattazione del file scaricato al punto 3) e selezionare il primo file



Cliccare su Apri e confermare i successivi passaggi.



Il plugin risulterà correttamente installato.



Occorre ripetere i passaggi per installare tutti i plugin contenuti nella cartella Calibre Plugin

Riavviare Calibre. Aggiungere gli ebooks in Calibre.

Cliccare sull’icona Aggiungi Libri



Importare l’ebook dalla cartella in cui è stato memorizzato in precedenza (My Digital Editions se l’ebook è stato scaricato con Adobe Digital Editions)



Con l’importazione in Calibre, la protezione DRM viene automaticamente rimossa e l’ebook può essere convertito. Convertire l’ebook in formato Mobi.

Cliccare con il tasto destro del mouse sull’ebook appena importato e scegliere Converti libri->Converti individualmente

Comparirà la finestra di conversione in cui è preimpostata la conversione ePub-> Mobi e sono presenti alcuni dati identificativi dell’ebook.

Prima di proseguire, assicurarsi di selezionare il formato pagina più adatto al proprio e-reader.

Cliccare su Imposta pagina e nell’elenco Personalizzazione output, selezionare il Kindle



Premendo OK l’ebook verrà convertito in Mobi e potrà essere inviato al Kindle.



Questa operazione infrange qualche legge?

A naso direi di no:[2] l’ebook è stato regolarmente acquistato ed è stato “manipolato” solo per consentirne la lettura sul Kindle.

[1]

Ultima Ebooks Store, nel momento in cui scrivo, regala € 3,00 di credito prepagato a chiunque si registri al sito.

Dopo essermi registrato, ho effettuato una ricarica di € 10,00 e con i 13 Euro di credito complessivi ho acquistato l’ebook a € 12,99..

[2]

Chiedo conferma a chi è più informato di me in legalismi

