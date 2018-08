[Risolto] Impossibile installare Google Earth su Windows 7

In molti non riescono ad installare Google Earth su Windows 7.

Il problema è che, una volta scaricato il programma di installazione, il suo avvio non produce alcun effetto: nessuna finestra aperta, nessun errore; semplicemente sembra che la procedura di installazione non si avvii nemmeno.

E’ un problema che si trascina da alcune versioni del programma.

In questi casi ho sempre risolto il problema scaricando direttamente, da questo link, il programma GoogleEarthWin.exe, anziché scaricare dapprima il gestore di download/aggiornamenti di Google (GoogleEarthSetup.exe).

Effettuato il download di GoogleEarthWin.exe, è sufficiente eseguirlo per installare correttamente Google Earth sul proprio PC con Windows 7.

