[Risolto] Errore 0x800A01AE o 0x080070570 Windows Update Windows 10

La procedura di aggiornamento automatico di Windows 10 mi ha proposto l’installazione dell’aggiornamento cumulativo per Windows 10 versione 1511 (KB3116908).

L’aggiornamento è stato avviato ma non arrivava a conclusione a causa dell’errore 0x080070570.

Esiste una procedura apposita per reimpostare i componenti di Windows Update che risolve gran parte di questi problemi.

Ma non esiste la versione per Windows 10 e la versione per Windows 7 o 8.1 non viene eseguita.

Ho allora pensato di scaricare da me l’aggiornamento per poi installarlo senza passare per Windows Update.

Facile a dirsi, impossibile a farsi.

E’ impossibile accedere al Windows Update Catalog con un browser differente da Internet Explorer, compreso, con mia grande sorpresa Microsoft Edge!



Ok. Clicco su Apri con Internet Explorer e…non succede nulla.

Se cerco Internet Explorer tra le app installate non lo trovo.

Ma se faccio una ricerca testuale, ecco il collegamento al programma che però non viene eseguito…

Se si clicca sul link “Continua in Microsoft Edge” si viene spediti ad una pagina che spiega che occorre recarsi presso l’area download:



Ma una volta arrivati all’area download e si procede con la ricerca dell’aggiornamento da scaricare, si viene rimandati al punto di partenza rendendo la procedura un loop infinito:



Soluzione:

Con una serie di ricerche su Google scopro una procedura che, eseguita, ha risolto il problema consentendomi di installare l’aggiornamento.

Arrestare il servizio BITS ed il servizio Windows Update

Click con il tasto destro su Start, scegliere la voce Prompt dei comandi (amministratore) e, una volta aperta la finestra digitare i seguenti comandi:

net stop wuauserv

net stop bits Rinominare la cartella Catroot2.

Nella stessa finestra comandi, digitare:

net stop cryptsvc

ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2

net start cryptsvc Rinominare la cartella “SoftwareDistribution”.

sempre nella stessa finestra comandi digitare:

ren %systemroot%\SoftwareDistribution %systemroot%\SoftwareDistribution.old Registrare le librerie utilizzate da Windows Update e Microsoft Update.

Sempre nella solita finestra comandi, digitare:

regsvr32 wuapi.dll

regsvr32 wuaueng1.dll

regsvr32 wuaueng.dll

regsvr32 wucltui.dll

regsvr32 wups2.dll

regsvr32 wups.dll

regsvr32 wuweb.dll Avviare i servizi BITS, Windows Updare e Event Log.

Digitare:

net start bits

net start wuauserv

net start Eventlog

Alla fine digitare exit per chiudere la finestra prompt dei comandi.

Per le persone affette da patologie che impediscono loro una digitazione dei comandi con la tastiera, ho realizzato un file (Script.bat), che deve essere scaricato memorizzato in una cartella ed eseguito con diritti di amministratore (tasto destro sul nome del file e scegliere Esegui come amministratore).

Esegue i comandi elencati, nella giusta sequenza, chiedendo di tanto in tanto la pressione di un qualsiasi tasto per proseguire. Un tasto a caso, quello che preferite….

Buon aggiornamento.



