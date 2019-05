EuteliaVoip diventa Clouditalia ed i suoi clienti tirano sospiro di sollievo

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di comunicarLe che Clouditalia Communications S.p.A. (di seguito Clouditalia), in data 31 Maggio 2012, ha acquisito il ramo di azienda TLC di Eutelia S.p.A. in a.s. a seguito dell’aggiudicazione del relativo Bando per la procedura di vendita del 12/07/2011.

Per effetto di questa acquisizione, tutti i rapporti contrattuali da Lei precedentemente sottoscritti con Eutelia sono stati trasferiti a Clouditalia.

Clouditalia con questa acquisizione dà il via ad una nuova azienda "italiana" innovativa nei servizi erogati che pone la soddisfazione del Cliente in cima ai propri obiettivi e al centro dei processi.

Clouditalia ha acquisito le competenze professionali e le infrastrutture di Eutelia da un lato assicurando, senza soluzione di continuità, i servizi fino ad oggi erogati e dall’altro prevedendo un piano di sviluppo verso tecnologie di avanguardia.

Il progetto Clouditalia porta con sè una nuova visione delle soluzioni applicative ed informatiche in una logica di integrazione con i servizi di telecomunicazione che consenta di accedere ai propri dati, applicazioni e software ovunque necessario e non solo più da terminali fissi, ma anche da dispositivi come tablets e smartphones ( Cloud Computing ).

Clouditalia integra oggi un "Team" innovativo ed un’infrastruttura consolidata realizzando un modello unico sul mercato, in grado di garantirLe innovazione, competenza, presenza sul territorio ed elevata professionalità.

In particolar modo EuteliaVoip diventa Clouditalia Orchestra mantenendo invariate le sue caratteristiche e anzi si arricchisce di nuove funzionalità diventando una composizione di servizi sempre più completa e in linea con le più moderne esigenze di comunicazione:

TELEFONIA CON NUMERAZIONI DEDICATE

CENTRALINO VIRTUALE

INVIO SMS

INTERNET FAX

VIRTUAL CALLING CARD…

..e molto altro che stiamo realizzando per rendere immediata, facile e conveniente la comunicazione nell’attività professionale e nel tempo libero.

Con questo comunicato Clouditalia comunica di essere subentrata ad Eutelia SpA nei rapporti contrattuali esistenti, mettendo fine ad un periodo di incertezza sul futuro dei servizi gestiti dall’azienda in fallimento.

Una buona notizia.

